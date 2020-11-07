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Кабмин Украины не рассматривает введение полного локдауна

Кабмин Украины не рассматривает введение полного локдауна
Кабмин пока не рассматривает введение полного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Я еще раз хочу подчеркнуть. Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Действительно, Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболеваний. Это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в Украине рекордное число смертей от COVID. За сутки от коронавируса скончалось более 200 украинцев, что больше, чем когда-либо ранее. В то же время прирост числа заболевших немного уменьшился.
При этом Степанов заявил об отказах в госпитализации, что "больница - не санаторий". Госпитализация должна проходить по четким показателям и по направлению врача, говорит министр.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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