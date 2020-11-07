Как убеждать людей в своей правоте: эффективные техники и секреты

Вадим Карасев

Каждому из нас иногда приходится кого-то в чем-то убеждать. Манипуляторы пользуются грязными приемами, но эксперты рассказали о том, как можно воздействовать на людей своей энергетикой, не прибегая к хитрости.

Астрологи, к примеру, отмечают, что дар убеждения дан лишь некоторым людям. Даже если это так, каждый из нас может стать более убедительным и красноречивым. Следуйте описанным ниже советам, чтобы люди лучше понимали вашу точку зрения.

Говорите быстро и уверенно

Людям свойственно прислушиваться только к тем, кто максимально уверен в сказанных словах. Чтобы говорить быстро, необходимо сначала проработать свою речь, проговорить все про себя.

Добавляем позитив

Если нужно убедить человека в чем-то позитивном или в чем-то неприятном, вероятность успеха будет значительно выше в первом случае. Именно поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше говорить о хорошем. Если необходимо убедить человека в его неправоте, то начать стоит с признания его правоты в другом аспекте. Никто не хочет прослыть дураком, но если сначала человеку сказать «ты молодец», он быстрее с вами согласится.

Также очень важно говорить с позитивным тоном, с улыбкой, если того потребует ситуация. Излучая позитивную энергию, вы получите значительно больше шансов пробить оборону человека, ведь негативный настрой заставляет закрываться собеседника.

Кивок

Эксперты провели исследования и выявили, что очень важно кивать тогда, когда вы хотите убедить человека в чем-то. Таким образом вы акцентируете внимание на важных вещах в своем монологе. Например, вы пытаетесь убедить начальника в том, что в какой-то ситуации лучше поступить не так, как предлагает он, а так, как предлагаете вы. Вы перечисляете все свои факты и доводы, а на самом главном моменте слегка киваете. Это очень мощная методика, которую многие недооценивают.

Уверенный голос

Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что уверенный голос — это более чем половина успеха при попытке убедить человека в своей правоте. Выработать его не так уж и сложно. Нужно говорить больше не горлом, а грудью. При этом должно появляться ощущение того, что у вас напрягаются мышцы живота. Также чтобы голос был более уверенным и сильным, необходимо активизировать чакру Вишудха. Ранее мы рассказывали, где находятся чакры человека и как их открывать.

Согласитесь с человеком

Энергия взаимного обмена — мощная вещь. Гораздо легче с кем-то согласиться, если этот человек уже согласился с нами. Именно поэтому эксперты в области биоэнергетики и психологи советуют сначала согласиться с человеком, которого нужно убедить. После этого вероятность того, что он станет более податливым и гибким, возрастет. Нужно обязательно сказать «я вынужден согласиться с тем, что вы говорили ранее», а после этого уже можно добавить «но».

Аффирмации

Говорите себе почаще «я могу убедить любого», «люди слушают меня, потому что я слушаю их», «я говорю очень убедительно, мне доверяют». Повторяйте эти фразы как можно чаще вслух или про себя. Это поможет вам действительно обрести уверенность в себе и улучшить ораторские качества.

Дружелюбная атмосфера

Место, в котором вы разговариваете с человеком, должно быть для него спокойным и приятным. Когда кто-то чувствует себя в благоприятной обстановке, в месте с преобладанием позитивной энергии, этот человек с более высокой вероятностью согласится с вами, примет вашу сторону. Когда мы находимся во враждебной атмосфере или там, где нас что-то раздражает, мы не хотим ни с кем говорить, потому что нас все тревожит. В таком состоянии человек негативен, агрессивен, поэтому любые попытки его переубедить могут спровоцировать конфликт. Человек закроется и не примет вашу точку зрения.