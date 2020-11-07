Кличко победил на выборах мэра Киева

Лидия Мартынова

В Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра города. Действующий глава горсовета Виталий Кличко победил.Результаты объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.За Кличко проголосовали 50,52% избирателей, 365 161 человек.В связи с тем, что действующий мэр набирает более 50% голосов, второго тура выборов мэра в Киеве не будет.За Ирину Верещук, кандидатку от "Слуги народа", проголосовали 39 321 человек.За Алексея Кучеренко от "Батькивщины" проголосовали 45 823 избирателей.За Александра Попова от "ОПЗЖ" проголосовали 68 757 человек.За Сергея Притулу от "Голоса" 56 900 избирателей.