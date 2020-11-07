Ключевые характеристики шин для грузовых авто

Роман Иванов

При покупке грузового транспорта следует отдавать себе отчёт в том, что подобные автомобили достаточно требовательны по части технического обслуживания и нуждаются в куда более дорогих комплектующих, чем легковые аналоги. Шины для колёс входят в число тех компонентов, которые следует отдельно подбирать габаритные машины с высокой грузоподъемностью.

В задачи покрышек входит обеспечение управляемости автомобилю на различных видах дорожных покрытий. Достигается это за счёт хорошего сцепления с землей, что позволяет колесу приводить в движение машину, не буксуя на месте. В случае с грузовыми транспортными средствами, задача осложняется их высокой массой, из-за которой возникает риск не только пробуксовки покрышки, но и её повреждения от избыточной массы или неаккуратного механического воздействия.

Шины для грузовых автомобилей должны обладать такими качествами, как прочность, надежность, грузоподъемность и устойчивость к агрессивным средам, в которых может работать грузовой транспорт. Исходя из этих характеристик и следует выбирать покрышки, которые сегодня представлены на рынке в нескольких разновидностях.

Факторы различий

Нужно понимать, что в случае с шинами для грузового транспорта, следует обращать внимание на такие факторы, как рисунок протектора, масса машины и тип дорожного покрытия. На основе перечисленных моментов можно вывести следующие классы покрышек:

Дорожные шины. Рисунок протектора на таких шинах делает их удобным выбором для транспорта, рассчитанного на перемещение по городским улицам, автомагистралям и другим асфальтированным поверхностям. Обеспечивая хорошее сцепление с асфальтом, подобные покрышки бесполезны в случае попадания автомобиля на гравий или на сыпучую поверхность, в которой грузовик рискует очень быстро увязнуть.

Внедорожные шины. Протектор у данных изделий выполнен таким образом, чтобы покрышка легко цеплялась за неровности на покрытии. Это позволяет успешно использовать внедорожные шины на грузовиках, перемещающихся по индустриальным зонам и на строительных площадках, где нет устойчивой твердой дороги. При этом, в случае попадания на надёжное асфальтированное покрытие, такие шины для грузовиков быстро приходят в негодность.

Универсальные грузовые шины предназначены для того, чтобы сбалансировать управляемость и передвижение транспортного средства на большинстве видов поверхностей, включая сыпучие и асфальтированные покрытия.