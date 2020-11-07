Комплекс упражнений для члена: как растянуть "друга" и не потерять его мощь

Влада Некрасова

Одним из весьмапопулярных запросов в поисковых системах является вопрос, можно ли увеличитьчлен без хирургического вмешательства и как это сделать. А самымраспространенным ответом на этот запрос будет растяжка. Хотя никаких научныхподтверждений того, что многочисленные методы по растягиванию пенисадействительно работают, на просторах интернета можно найти множество ихописаний. Что такое растяжка для члена