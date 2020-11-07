Косачев увидел в избрании Байдена позитивный момент для России

Влада Некрасова

В случае победы на выборах в США демократа Джо Байдена, как о том пишут крупнейшие американские СМИ, тема «российского вмешательства» может уйти с политической повестки, написал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В субботу вечером по московскому времени крупнейшие американские СМИ, которые вели независимые подсчеты голосов выборщиков, объявили, что Байден обошел Трампа по числу проголосовавших в штате Пенсильвания и тем самым автоматически набрал 273 голоса выборщиков, что принесло ему победу. Демократ уже успел объявить в Twitter о своей победе, Трамп отказался признавать поражение.

«Тема русского влияния на выборы президента США, похоже, основательно уйдет из внутриполитического американского контекста. А ведь у нас не в полной мере оценивали этот фактор для американских реалий — не то, что реальное вмешательство, которое так и не доказано, а именно как инструмент войны демократов против победителя прошлой президентской гонки», — пишет Косачев.

При этом смена фокуса может также означать дополнительные выгоды для России, считает сенатор. Например, возвращение к переговорам о контроле за вооружениями. Так, Дональд Трамп не собирался продлевать СНВ-III, договор о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Уход виртуальных «преступлений» из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. Не то, что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем-с», — написал Косачев.

Ранее сенатор Андрей Климов рассказал «Парламентской газете» о том, как результат выборов в США скажется на России.