Красиво и целебно – эхинацея на приусадебном участке

Лидия Мартынова

Чаще всего цветоводы наших стран выращивают на своих участках эхинацею пурпурную, обладающую целебными качествами. Растение очень декоративно, и выведено множество его гибридов и сортов.

Правила посадки

Проще всего размножить эхинацею на своем участке деленками, взятыми от материнского куста. Лучший момент для посадки весна. Хотя это растение можно рассадить и в начале осени в условиях средней полосы.

Участки культура любит хорошо освещенные на протяжении всего дня. Если на клумбе кислый грунт, обязательно при перекопке нужно добавить известь. Растение предпочитает плодородный грунт и не любит повышенную влажность.

Для посадки рассады, выращенной из семян, выкапывают лунки около 5-10 см глубиной. При посадке деленок глубина лунок должна быть около 20 см. На дно каждой ямки следует насыпать немного компоста. Саженцы высаживают, засыпают землей, а затем обильно проливают.

Если саженцы были приобретены в контейнерах, их следует высаживать путем перевалки вместе с комом земли. После посадки растения желательно замульчировать, чтобы уменьшить испарение влаги и облегчить уход за клумбой.





Правила ухода

Культура настолько неприхотлива, что не потребует больших усилий на уход за собой. Во время засухи эхинацею следует поливать каждый день вечером. Если будут дожди, от поливов можно отказаться. Хотя растение и не выносит сырости, все же без влаги не будет пышно цвести.

Большой вред может нанести сорная трава. Поэтому регулярно надо пропалывать клумбу. Это удобно делать после полива, пока земля рыхлая и влажная. Желательно пропалывать сорняки в самом начале роста, чтобы они не успели забить цветы и не тянули питательные вещества из земли.

Первый год жизни эхинацею не подкармливают, но только при условии, что в посадочную ямку был добавлен компост. Рано весной вносят первую подкормку, затем удобряют во время и после цветения. Отлично эхинацея реагирует на удобрения золой в смеси с навозом.

После окончания цветения растения обязательно следует обрезать. Можно оставить цветоносы и собрать семена. Если не планируется собирать семена, цветоносы срезают с частью стебля.

Подготовка к зимовке

Растение устойчиво к морозам, и может зимовать без укрытия. Если прогнозируется суровая зима, растения придется укрыть. В первый год жизни эхинацею накрывают защитными сооружениями для сохранения тепла. Осень кусты обрезают, а затем мульчируют. Мульчу можно сделать из компоста. Слой мульчи должен обязательно прикрывать корневую шейку. Сверху дополнительно цветы укрывают лапником.