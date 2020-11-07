Литовский «Железный волк» показал свои клыки России

Влада Некрасова

В Литве на этой неделе проходят ежегодные международные учения НАТО «Железный волк II» (Geležinis Vilkas II). Маневры по планированию и проведению проводятся на территории полигона Пабраде. Участие в них принимают около четырех тысяч военнослужащих механизированной пехотной бригады «Железный волк» и солдат-союзников из стран НАТО, пишет «Sputnik Литва».

Учения предназначены для оценки боеготовности прибывших в страну войск НАТО и литовских батальонов, а также для отработки взаимодействия в совместных операциях.

«На полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенченеляйский район), а также в гражданских районах вокруг полигона во время учений будет использоваться принцип „силы против сил“, когда подразделения, участвующие в учениях, „сражаются“ друг с другом на поле боя. Это позволяет максимально приблизить операции к реальным условиям сражения», — сообщили перед началом учений в штабе литовской армии.

Солдаты и военная техника начали перемещаться из мест своей постоянной дислокации в Алитусе и Рукле к месту учений в прошлое воскресенье. Наиболее интенсивное движение пришлось на 4—5 ноября. Помимо литовских военных в учениях задействованы солдаты из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии, а также около тысячи единиц военной техники. Во время маневров применяются военное оборудование, имитационные боеприпасы и пиротехника.

Отметим, что также в Литве с 29 октября по 7 ноября проходили маневры НАТО Brillian Jump 2020.

Литовские вооруженные силы опубликовали видео с учений. Экипажи роты боевых машин пехоты «Волк» проходят подготовку по обнаружению и уничтожению противника. На кадрах можно увидеть, как проходят учения с участием боевых машин.

«На стрельбище на полигона в Пабраде оценивалась готовность бойцов правильно использовать все возможности наблюдения, обнаружения целей и огневую мощь „Волков“ — как в штатных, так и в условия, близких к боевым», — говорится в сообщении литовской армии.