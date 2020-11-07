Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
В Литве на этой неделе проходят ежегодные международные учения НАТО «Железный волк II» (Geležinis Vilkas II). Маневры по планированию и проведению проводятся на территории полигона Пабраде. Участие в них принимают около четырех тысяч военнослужащих механизированной пехотной бригады «Железный волк» и солдат-союзников из стран НАТО, пишет «Sputnik Литва».
Учения предназначены для оценки боеготовности прибывших в страну войск НАТО и литовских батальонов, а также для отработки взаимодействия в совместных операциях.
Солдаты и военная техника начали перемещаться из мест своей постоянной дислокации в Алитусе и Рукле к месту учений в прошлое воскресенье. Наиболее интенсивное движение пришлось на 4—5 ноября. Помимо литовских военных в учениях задействованы солдаты из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии, а также около тысячи единиц военной техники. Во время маневров применяются военное оборудование, имитационные боеприпасы и пиротехника.
Отметим, что также в Литве с 29 октября по 7 ноября проходили маневры НАТО Brillian Jump 2020.
Литовские вооруженные силы опубликовали видео с учений. Экипажи роты боевых машин пехоты «Волк» проходят подготовку по обнаружению и уничтожению противника. На кадрах можно увидеть, как проходят учения с участием боевых машин.