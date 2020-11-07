Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Вадим Карасев

В любовном гороскопе на неделю с 9 по 15 ноября отражены советы астрологов, призванные помочь Знакам Зодиака обрести гармонию в личной жизни Своевременные рекомендации будут полезны всем, кто стремится к взаимопониманию и счастью.

Каждая неделя будет наполнена позитивом, если не давать ни единого шанса грустным мыслям и бороться с дурным настроением. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с любовным гороскопом на грядущую неделю ноября, чтобы узнать о том, какие события в личной жизни ожидают представителей Зодиакальных созвездий и какие шаги стоит предпринять для обретения личного счастья.

Овен

Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют заняться собой, чтобы привести чувства и эмоции к равновесию. В начале недели энергетика планет будет не очень доброжелательной, но со среды она сменится на более благоприятную. С 11 ноября можно смело знакомиться, налаживать отношения и открываться навстречу светлому чувству.

Телец

Тельцам обрести гармонию в отношениях или найти вторую половинку помогут не звезды и планеты, а личный настрой. На этой неделе астрологи рекомендуют не нервничать без повода и не занижать свои достоинства. Негативные мысли помешают выстраивать отношения, а значит, от них нужно избавляться, и всеми силами повышать свою значимость.

Близнецы

Близнецам на этой неделе обрести удачу в личной жизни помогут внутренние установки. Астрологи рекомендуют избегать скандалов и придирок по пустякам, которые лишь мешают наслаждаться счастьем с близкими людьми. Тем, кто одинок, пора признать, что бездействие не поможет найти любовь, а значит, нужны активные шаги.

Рак

Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют достичь внутренней гармонии, чтобы не переживать зря и не пропускать через себя переживания посторонних людей. Энергетика звезд и планет не совсем подходит для романтических приключений, и эту неделю лучше посвятить работе с эмоциями, чтобы не зависеть от перепадов настроения.

Лев

Львам обрести счастье в личной жизни поможет не только уверенность и общение с близкими людьми, но и внимание к интуиции. Сердце подскажет, когда на пути повстречается тот, с кем можно разделить любовь. Прислушиваясь к внутреннему голосу, Львы смогут избежать конфликтов внутри семьи.

Дева

Девам астрологи рекомендуют посвятить личной жизни первую половину недели. Энергетика небесных тел будет благоприятна вплоть до четверга, именно в это время удача будет на их стороне. С понедельника на помощь одиноким придут шепотки на любовь, а тем, кто находится в отношениях, не помешают романтические вечера.

Весы

Влияние Убывающей Луны призывает к неспешности, которая не позволит Весам ошибиться в вопросах личной жизни. Одиноким сердцам астрологи рекомендуют отвлечься от мыслей о поиске второй половинки и сосредоточиться на завершении дел, а свидания перенести на выходные. Тем, кто находится в отношениях, понадобится терпение.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе почувствуют прилив сил и благодаря этому смогут активно налаживать отношения. На этой неделе можно смело знакомиться, назначать романтические встречи, а также проводить время со второй половинкой. Найти свою любовь помогут заговоры.

Стрелец

Эта ноябрьская неделя будет довольно напряженной, и в таком графике вряд ли будет много времени для романтики. Недовольство собой может выйти на первый план, и Стрельцы будут заняты самокопанием, а не поиском новых отношений. В семейных парах не исключены конфликты на почве недопонимания.

Козерог

Козероги на этой неделе могут столкнуться с прошлым, когда на пути будут появляться люди, с которыми раньше были общие интересы и увлечения. Астрологи не исключают романов с бывшими партнерами, однако не рекомендуют с головой окунаться в чувства: возобновление романтических связей может вновь завести в тупик.

Водолей

В эту неделю ноября Водолеям астрологи рекомендуют выполнить данные ранее обещания, чтобы обрести гармонию и взаимопонимание в отношениях. Тем, кто находится в поиске новой любви, стоит присмотреться к ближайшему окружению: не исключено, что среди знакомых есть тайные поклонники.

Рыбы

Рыб на этой неделе могут подвести эмоции. Во время убывающей Луны неуправляемые чувства будут самыми коварными врагами для тех, кто хочет обрести душевную гармонию и радость в личной жизни. Семейным парам стоит провести время вместе, поговорить по душам и устроить романтический вечер, чтобы сблизиться.