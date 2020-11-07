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Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС

Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика связана с тем, что республика становится конкурентом западным странам в этой области.

"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло поехало. А почему? Потому что мы - конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", - приводит слова Лукашенко в субботу сайт белорусского президента.

# В мире
По материалам: ria.ru

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