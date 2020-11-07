Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС

Анастасия Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика связана с тем, что республика становится конкурентом западным странам в этой области.

"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло поехало. А почему? Потому что мы - конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", - приводит слова Лукашенко в субботу сайт белорусского президента.