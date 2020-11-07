Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) заявил, что данное событие выводит страну в ряд атомных держав.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — приводит агентство БелТА слова президента.

Напомним, что первый энергоблок БелАЭС подключили к объединенной энергосистеме страны еще 3 ноября. На церемонию открытия, кроме белорусских официальных лиц, прибыл гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Белоруссия строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Генподрядчиком проекта выступила российская группа ASE.

Строительство атомной электростанции началось в 2011 году, когда была введена в строй первая очередь производственной базы БелАЭС, так называемая стартовая площадка с административно-бытовым корпусом. Физический запуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа. Первый блок введут в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидают не раньше 2022 года.

Сразу же после объявления о включении первого блока БелАЭС в энергосистему, Литва остановила все торги электроэнергией с республикой. Это означает, что Белоруссия не сможет продавать электроэнергию также в Эстонию и Латвию, поскольку Литва является для них точкой входа для импорта.

Однако данное обстоятельство белорусские власти вовсе не смущает. В Минске намерены наращивать свою энергетическую мощь.

Как сообщало ИА Newstes, накануне Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии следует построить еще одну атомную электростанцию, чтобы полностью избавится от углеводородной зависимости.