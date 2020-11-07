Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) заявил, что данное событие выводит страну в ряд атомных держав.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — приводит агентство БелТА слова президента.

Напомним, что первый энергоблок БелАЭС подключили к объединенной энергосистеме страны еще 3 ноября. На церемонию открытия, кроме белорусских официальных лиц, прибыл гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Белоруссия строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Генподрядчиком проекта выступила российская группа ASE.

Строительство атомной электростанции началось в 2011 году, когда была введена в строй первая очередь производственной базы БелАЭС, так называемая стартовая площадка с административно-бытовым корпусом. Физический запуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа. Первый блок введут в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидают не раньше 2022 года.

Сразу же после объявления о включении первого блока БелАЭС в энергосистему, Литва остановила все торги электроэнергией с республикой. Это означает, что Белоруссия не сможет продавать электроэнергию также в Эстонию и Латвию, поскольку Литва является для них точкой входа для импорта.

Однако данное обстоятельство белорусские власти вовсе не смущает. В Минске намерены наращивать свою энергетическую мощь.

Как сообщало ИА Newstes, накануне Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии следует построить еще одну атомную электростанцию, чтобы полностью избавится от углеводородной зависимости.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе
Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом
Польша ужесточает карантин в связи с ростом инфицированных Covid-19
Польша ужесточает карантин в связи с ростом инфицированных Covid-19
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию
Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию
Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Подмосковье назвали воспитателя года

Топ на сегодня

«Роснефть» снизит поставки на Украину
«Роснефть» снизит поставки на Украину
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в Майами
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в
Байден в случае победы сразу приступит к обязанностям, узнали СМИ
Байден в случае победы сразу приступит к обязанностям, узнали СМИ
"Нам без разницы". Эксперт пояснил отношение России к выборам в США
"Нам без разницы". Эксперт пояснил отношение России к выборам в США

Еще по теме

Россия готовится к поставке ядерного топлива для Белорусской АЭС
Науседа просит Евросовет убедить Лукашенко не спешить с пуском БелАЭС
В Белоруссии допустили отказ от российского топлива для БелАЭС
МИД Литвы вручил ноту послу Белоруссии в связи с инцидентом на БелАЭС