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Лунный день сегодня 7 ноября 2020 года

Лунный день сегодня 7 ноября 2020 года

Начинается первая суббота ноября, которая обещает быть весьма непростой. Старайтесь следовать рекомендациям, собранным в лунном календаре, чтобы не потерять удачу в этот день.


Луна не в духе, поэтому возможны серьезные проблемы с настроением. Астрологи отмечают, что этот день может стать весьма беспокойным. Избавиться от негативных мыслей помогут пять полезных техник. Сегодня стоит заниматься только самыми приятными и любимым делами.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Льва. Убывающая Луна в таком положении чувствует себя далеко не самым лучшим образом. Ее энергетический диссонанс будет отрицательно сказываться на всех сферах жизни людей.

Магнитные бури 7 ноября: одна из лучших новостей этого дня — магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


уединение;
спокойствие;
отдых и релаксация;
следование своей интуиции.

Что отпугнет успех в этот день


покупки;
принятие важных решений;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

Если очень не хочется убираться и делать что-то по дому, можно этого не делать. Лучше сохранить хорошее настроение, чем создать чистоту, но пожалеть о потраченном времени. В такие дни дома полезно отсыпаться, релаксировать и наслаждаться спокойствием. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься только тем, к чему лежит душа. Остальное лучше отложить на потом.

Что надеть в эту субботу

Тем, кто работает в этот день, эксперты настоятельно рекомендуют использовать как можно меньше ярких оттенков в создании образа. Очень полезной будет одежда в клеточку: такой узор выполняет защитные функции. Отличным дополнением послужат украшения из мельхиора или серебра. Также сегодня лучше отдавать предпочтение камням-оберегам: обсидиану, опалу, алмазу. Работающим и отдыхающим можно надевать или носить с собой успокаивающие минералы: аметист, аквамарин, лазурит.


Финансы и работа в 22 лунный день

Луна во Льве заблокирует финансовый канал, но если придется совершать покупки или много работать, необходимо будет его открыть. В этом вам помогут специальные мантры, обряды и практики. В целом день будет крайне непростым и не подходящим для принятия важных финансовых решений.


Большие проблемы могут ожидать тех людей, которые занимают высокие должности и имеют много подчиненных. Астрологи советуют им не нарушать обещания, данные ранее. Нужно быть предельно честными со своими коллегами и подчиненными. В этот день лучше избегать дорогостоящих покупок, быть осторожнее в моменты принятия решений.

Любовь и отношения 7 ноября

В любви сегодня нужно быть предельно осмотрительными, потому что даже одно необдуманное слово может спровоцировать сильнейший выброс негативных эмоций у второй половинки. Астрологи не советуют заниматься поисками и ходить на свидания. В этот день лучше посвятить время себе.

Это день эгоистов и всех, кому нужна возможность побыть наедине с собой. Большой успех ожидает тех, кто может позволить себе немного уединения и свободы. Если вы находитесь в отношениях или в браке, то лучше дать второй половинке возможность заниматься своими делами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение сегодня будет хорошим у тех, кто не собирается проверять на прочность свои нервы. Если не рисковать и следовать за интуицией, то все будет более чем стабильно. Здоровью в этот день будет угрожать только переутомление. В течение дня нужно найти время для прогулок, чтобы не засиживаться дома.

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По материалам: dailyhoro.ru

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