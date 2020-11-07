Метеоролог: снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше конца ноября

Алексей Вольцев

Интенсивных осадков в виде снега в столице не ожидается как минимум до середины ноября, заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варанкин. Об этом сообщает в субботу ТАСС.

«Метелей, снежных заносов, такого не ждем, по крайней мере, до середины ноября, числа до 14», — сообщил метеоролог.

Как отметил собеседник агентства, образования снежного покрова в Москве раньше конца ноября ждать не стоит. «Раньше конца ноября снега не ждем так, чтобы он выпал и не растаял», — заявил Варанкин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные погода в Москве и области ещё будет тёплой, но уже с начала следующей недели температура начнёт приходить к своей климатической норме, ожидаются заморозки.