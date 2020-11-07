Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове

МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове

МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
Здание почетного консульства Азербайджана обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МИД.

"В ночь с 6 на 7 ноября около 02.30 часов здание почетного консульства Азербайджанской Республики в городе Харькове было обстреляно из огнестрельного оружия. По двери и окнам здания консульства было произведено шесть выстрелов. Никто среди сотрудников консульства не пострадал, поскольку ночью в здании никого не было. Видеокамеры почетного консульства зафиксировали двух нападавших лиц", - информирует внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Уточняется, что в связи с нападением на здание консульства полиция Харькова возбудила уголовное дело.


"Учитывая, что в последнее время радикальные армянские силы совершают провокации в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове должно быть рассмотрено именно в контексте этих угроз. Решительно осуждаем представляющие угрозу для жизни нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом, а также членов местной азербайджанской общины", - заявили в МИД в Баку, отметив, что азербайджанская сторона будет сотрудничать с местными правоохранителями для наказания виновных.


Комментарием полиции Украины РИА Новости пока не располагает.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве
Связан с Навальным. В Омской области представили нового главу Минздрава
Связан с Навальным. В Омской области представили нового главу
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт
Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей Артюхин
Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы

Топ на сегодня

«Роснефть» снизит поставки на Украину
«Роснефть» снизит поставки на Украину
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в Майами
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в

Еще по теме

На Кипре злоумышленник въехал в ворота российского консульства
В Харькове с шинами и файерами пикетировали консульство России
В Госдепе рассказали об осмотре закрытого консульства России в Сан-Франциско
Украинское консульство в Польше «украсили» свастикой (ФОТО)