Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России

Влада Некрасова

Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России с 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 года, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в тексте проекта.