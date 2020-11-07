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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России с 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 года, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в тексте проекта.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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