Модный дайджест: от Ирины Шейк в рождественской кампании до Билли Айлиш и Гарри Стайлса в фильме Gucci

Вадим Карасев

Подводим очередные модные итоги недели: Ирина Шейк настраивает нас на рождественское настроение, принц Чарльз агитирует за осознанную моду, а Билли Айлиш, Гас Ван Сент и Гарри Стайлc объединились для кинопроекта Gucci. Об этом и другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Ирина Шейк стала звездой рождественской кампании Versace

Ирина Шейк уже давно является одной из главных муз Донателлы Версаче. Не обошлись без ее участия и съемки рождественской кампании бренда, которую представили публике на этой неделе.





Ирина ШейкБьяджио Али Уолш и Ирина Шейк





Кажется, что только-только кончилось лето? Versace уже предлагает выбирать подарки под елку! Ролик был вдохновлен также волнительным и трогательным моментом, с которым у многих ассоциируются рождественские каникулы, — поездкой домой, к семье.

Героями кампании также стали модель Адут Акеч, футболист и внук легендарного Мохаммеда Али — Бьяджио Али Уолш и другие.





2.Гарри Стайлс и Билли Айлиш снялись в мини-сериале Гаса Ван Сента для Gucci

Еще в конце октября стало известно, что креативный директор Gucci Алессандро Микеле готовит совместный проект с режиссером Гасом Ван Сентом, ну а теперь появились и некоторые подробности коллаборации. Создатель фильмов "Умница Уилл Хантинг", "Слон" и "Мой личный штат Айдахо" снял для бренда мини-сериал из семи частей, в которых будет представлена новая коллекция Gucci. Сорежиссером стал сам Микеле.





Гас Ван Сент и Алессандро Микеле

Главная роль досталась актрисе Сильвии Кальдерони, но в сериале мы также увидим Гарри Стайлса и Билли Айлиш, которые являются друзьями и партнерами бренда (напомним, что Стайлс уже снимался в кампаниях Gucci).





Билли АйлишГарри Стайлс

Премьера состоится на фестивале Gucci Fest, который пройдет онлайн с 16 по 22 ноября (трансляции будут доступны на YouTube). В программу также вошли мини-фильмы с работами 15 независимых дизайнеров.

3.Принц Чарльз высказался против "быстрой моды"

Принц Чарльз стал героем нового выпуска британского Vogue, и в интервью представитель монархии, конечно, поделился и своим взглядом на моду.

Аристократ признался, что предпочитает отдавать свою одежду и обувь в ремонт или ателье, где их могут привести в порядок, вместо того чтобы сразу покупать новые вещи.

Такая привычка закрепилась, похоже, с самого детства. Сын королевы вспомнил, как они всегда отвозили обувь одному сапожнику в Шотландии. Принц признался, что ручная работа, которую он видел в мастерской, всегда завораживала его.

Наследник престола также призвал публику поддерживать бренды, которые стремятся следовать правилам устойчивой моды и уделяют внимание защите окружающей среды.

Потребитель имеет огромную власть в принятии решения, где и что покупать,

— отметил принц Чарльз и привел в пример собственное решение поставить определенные условия поставщикам двора в том, что касается безопасности и экологичности производства.

Новое интервью принца Чарльза было приурочено к выпуску первой экоколлекции, созданной студентами, которые приняли участие в программе The Modern Artisan. Ее курирует фонд принца Чарльза. Коллекция будет представлена 12 ноября.

4.Ecco представил лукбук новой инновационной коллекции с Сергеем Мезенцевым, Чумой Вечеринкой и другими локальными героями

На этой неделе бренд представил новый лукбук в рамках запуска коллекции Curated FSDX. Линейка отличается от привычного ассортимента бренда, поэтому и в съемке стилист и дизайнер Игорь Андреев решил поставить все с ног на голову. Героями лукбука стали популярные телеведущие, блогеры, стилисты и дизайнеры.





Новые модели выделяются трехкомпонентной подошвой с пяточным амортизатором, что делает шаги более мягкими, а также суперпрочной замшевой кожей, разработанной совместно с компанией Dyneema.

Данная коллекция представлена только в Японии и в России. У нас она доступна эксклюзивно в концепт-сторе Peak в количестве 100 пар.