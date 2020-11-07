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Москвичей просят не передвигаться по городу без необходимости и отложить походы в торговые центры

Москвичей просят не передвигаться по городу без необходимости и отложить походы в торговые центры

Власти Москвы призвали горожан повременить с походами в торговые центры и на массовые мероприятия в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Ключевые меры защиты уже проверены временем, доказали свою эффективность и доступны каждому: соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства защиты в людных местах, помещениях и транспортных средствах. Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен", — цитирует Ракову ТАСС.

Она попросила родителей следить за детьми, которые временно освобождены от очного обучения, чтобы те не посещали кинотеатры и магазины.

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков призвал москвичей не покидать жилище без необходимости.

"Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет... Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте", — сказал Данчиков.

Он добавил, что работодатели в Москве в основном соблюдают требования властей и перевели треть сотрудников на удаленку, но есть и нарушители, которых выявляют в ходе массовых рейдов.

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По материалам: uposters.ru

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