Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » МВД выступает против снижения штрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

МВД выступает против снижения штрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

МВД выступает против снижения штрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

Министерство внутренних дел категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час, в новом КоАП величина санкций не изменится, заявил в субботу глава ведомства Владимир Колокольцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.» — сказал он в интервью на телеканале «Россия-1».

По его словам, позиция МВД учтена в новой редакции КОАП, «и даже величина штрафа не меняется».

Министр также отметил, что если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, есть ровное покрытие — «это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование — 10 км больше, 10 км меньше».

Разработка нового КоАП проходит в рамках реформы законодательства об административных правонарушениях. Цель реформы — усовершенствовать процедуру рассмотрения дел и обеспечить адекватность наказания за то или иное правонарушение. Проект нового кодекса дорабатывается с учётом позиций госорганов и организаций, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию
Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию
Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве

Топ на сегодня

«Роснефть» снизит поставки на Украину
«Роснефть» снизит поставки на Украину
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в Майами
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в

Еще по теме

В МВД оценили идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Названы последствия снижения порога допустимого превышения скорости в России
Вяткин: в новом КоАП сохранятся действующие дорожные штрафы
Российские автомобилисты оценили снижение порога допустимого превышения скорости