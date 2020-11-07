МВД выступает против снижения штрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

Алексей Вольцев

Министерство внутренних дел категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час, в новом КоАП величина санкций не изменится, заявил в субботу глава ведомства Владимир Колокольцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.» — сказал он в интервью на телеканале «Россия-1».

По его словам, позиция МВД учтена в новой редакции КОАП, «и даже величина штрафа не меняется».

Министр также отметил, что если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, есть ровное покрытие — «это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование — 10 км больше, 10 км меньше».

Разработка нового КоАП проходит в рамках реформы законодательства об административных правонарушениях. Цель реформы — усовершенствовать процедуру рассмотрения дел и обеспечить адекватность наказания за то или иное правонарушение. Проект нового кодекса дорабатывается с учётом позиций госорганов и организаций, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.