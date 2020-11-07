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На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»

На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»

В Сахалинской области завершилось одно из масштабных общественных мероприятий региона. В День народного единства назвали лауреатов и победителей премии губернатора «Сахалинский маяк». Она включает две номинации в сфере образования – «Образование будущего», где выявляют лучшие образовательные организации Сахалинской области, и «Народный педагог», которая определяет лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования и т.д., сообщает пресс-служба Министерства образования Сахалинской области.

Всего в оргкомитет поступило 144 заявки от педагогов из 14 муниципальных образований. Самыми активными оказались воспитатели (на конкурс от них подана 41 заявка), далее –  учителя общеобразовательных учреждений (34 заявки), работники системы профессионального образования (15 заявок), педагоги дополнительного образования (14 заявок), дефектологи (6 заявок), психологи (4 заявки).

В номинации «Образование будущего» боролись 47 коллективов из 14 муниципальных образований.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Участникам предстояло презентовать свои конкурсные работы сначала в заочном формате, а затем перед экспертной комиссией. Успешно прошедшие профессиональный отбор допускались к интерактивному голосованию на сайте сахалинскиймаяк.рф. Сильнейших определяли жители региона. 

Победителями в номинации «Образование будущего» стали:

– лучшее учреждение общего образования: МАОУ Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина, г. Южно-Сахалинск;

– лучшее учреждение дошкольного образования: МБДОУ Детский сад № 3 «Ромашка», г. Корсаков;

– лучшее учреждение профессионального образования: ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум», г. Южно-Сахалинск;

– лучшее учреждение дополнительного образования: МАУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества, г. Южно-Сахалинск.

Победителями в номинации «Народный педагог» стали:

– учитель года: Лев Баранчук-Червонный, учитель химии и биологии МАОУ Гимназия № 3, г. Южно-Сахалинск;

– воспитатель года: Елена Уварова, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка», с. Сокол, Долинский район;

– учитель-дефектолог: Элина Любомирская, учитель-логопед МБДОУ № 27, г. Углегорск;

– психолог: Анастасия Берил, педагог-психолог МБОУ СОШ, с. Горячие Ключи, Курильский район;

– педагог дополнительного образования: Людмила Борисова, педагог дополнительного образования МБОУДО СЮН, г. Холмск;

– лучший работник системы профессионального образования: Лариса Давыденко, преподаватель физики, ГБПОУ «СТОТиС», г. Холмск.

# Общество
По материалам: edu.ru

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