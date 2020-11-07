Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе

Анастасия Иванова

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин и Париж отреагировать на действия Киева в Донбассе.

С таким заявлением он выступил в статье для Berliner Zeitung, посвященной грядущей годовщине саммита "нормандской четверки", прошедшего 9 декабря 2019 года в столице Франции. Дипломат отметил, что с тех пор удалось провести обмен удерживаемыми лицами и согласовать новое перемирие, которое соблюдается, "хоть и не стопроцентно".





"Остальные решения парижского саммита остаются нереализованными, виной чему является позиция украинского правительства", — написал дипломат.

Он отметил, что Киев отказывается от прямого диалога с представителями непризнанных республик на юго-востоке Украины, не закрепил в законодательстве "формулу Штайнмайера", регулирующую вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, не способствует согласованию новых участков линии соприкосновения, на которых должен произойти отвод сил. Также посол упоминает решение Верховной рады провести местные выборы 25 октября за исключением неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей.