Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Несколько правил посадки плодовых саженцев

Несколько правил посадки плодовых саженцев

Чтобы плодовые деревья хорошо прижились и начали правильно расти, их нужно уметь посадить. Может быть, приживет дерево, которое вы просто посадили, и даже будет расти. Но вот, если оно посажено без нарушения правил посадки, то процесс пойдет намного быстрее.


Саженец нужно размещать всегда с северной стороны от опоры. Даже та маленькая тень, которую даст опора, может стать спасительной для молодой кожицы, от палящих лучей солнца.
Кол, который предназначен быть опорой, всегда вкапывается вместе с деревом. После посадки его вбивать нельзя, так как вы повредите корни. Когда все укреплено, верхушку кола нужно отпилить, чтобы она не касалась ветвей.
Самую питательную землю насыпайте на корни. Не так важно, какая земля будет в самом верху, а вот питание корням сразу — просто необходимо.
Никогда не кладите в яму свежий навоз, не до конца перепревший компост. В земле процесс разложения продолжится, при этом выделяя тепло. Иногда тепла очень много, что оно просто сжигает молодые корни.



При засыпке корней, следите, чтобы не было пустот. Если корень провиснет в пустоте, то питаться ему будет нечем, на воздухе, который окружает корень — далеко не вырастешь.
Во время посадки, а особенно в процессе засыпки корней, не ленитесь отходить от саженца и следить, чтобы он располагался строго вертикально. Кривые деревья некрасивы, да и сил саженцу придется потратить много, чтобы изменить направление роста.
Внимательны будьте и с глубиной посадки. Рассчитывайте так, чтобы после того, как земля осядет, корневая шейка находилась сразу над грунтом. При глубокой посадке развитие будет медленным, а при поверхностной — дерево просто может лечь от ветра.
Не затягивайте слишком сильно веревку, которая связывает деревце и опору, не выбирайте для этой цели тонкие веревки. Следите, чтобы молодая шкурка не повредилась.
Сразу после посадки, ветви саженцев нужно обрезать. Примерно на 50-60 см. Это направлено на то, чтобы большую часть питания получали корни, а не крона. На этапе приживания именно это считается важным.
При посадке нужен обильный полив. Правильно его проводить, когда корни прикопаны на 10-15, но ямка еще не закрыта до конца. На каждый саженец при посадке используйте по 2 ведра воды.

Если соблюдать эти не очень хитрые правила, то ваши деревца отлично приживут и не доставят особых хлопот.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Стала известна причина белой горячки у Винсента Ван Гога
Стала известна причина белой горячки у Винсента Ван Гога
"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности
"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился
Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина
Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина
Трамп настаивает на фальсификации выборов в ряде штатов
Трамп настаивает на фальсификации выборов в ряде штатов
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с
Ключевые характеристики шин для грузовых авто
Ключевые характеристики шин для грузовых авто
Виды и особенности котлов для отопления
Виды и особенности котлов для отопления
Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского
Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского
СМИ: Российская авиация нанесла удары по террористам на юге Идлиба
СМИ: Российская авиация нанесла удары по террористам на юге Идлиба
Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета
Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета
Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина
Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина
Еще в 5 странах нашли связь между заражением коронавирусом и норками
Еще в 5 странах нашли связь между заражением коронавирусом и норками

Топ на сегодня

«Роснефть» снизит поставки на Украину
«Роснефть» снизит поставки на Украину
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в Майами
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
"Нам без разницы". Эксперт пояснил отношение России к выборам в США
"Нам без разницы". Эксперт пояснил отношение России к выборам в США
В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

Еще по теме

Преимущества и недостатки осенней посадки плодовых саженцев
Осенняя посадка роз
Когда лучше сажать гортензию
Облепиха на участке