Несколько правил посадки плодовых саженцев

Влада Некрасова

Чтобы плодовые деревья хорошо прижились и начали правильно расти, их нужно уметь посадить. Может быть, приживет дерево, которое вы просто посадили, и даже будет расти. Но вот, если оно посажено без нарушения правил посадки, то процесс пойдет намного быстрее.

Саженец нужно размещать всегда с северной стороны от опоры. Даже та маленькая тень, которую даст опора, может стать спасительной для молодой кожицы, от палящих лучей солнца.Кол, который предназначен быть опорой, всегда вкапывается вместе с деревом. После посадки его вбивать нельзя, так как вы повредите корни. Когда все укреплено, верхушку кола нужно отпилить, чтобы она не касалась ветвей.Самую питательную землю насыпайте на корни. Не так важно, какая земля будет в самом верху, а вот питание корням сразу — просто необходимо.Никогда не кладите в яму свежий навоз, не до конца перепревший компост. В земле процесс разложения продолжится, при этом выделяя тепло. Иногда тепла очень много, что оно просто сжигает молодые корни.





При засыпке корней, следите, чтобы не было пустот. Если корень провиснет в пустоте, то питаться ему будет нечем, на воздухе, который окружает корень — далеко не вырастешь.Во время посадки, а особенно в процессе засыпки корней, не ленитесь отходить от саженца и следить, чтобы он располагался строго вертикально. Кривые деревья некрасивы, да и сил саженцу придется потратить много, чтобы изменить направление роста.Внимательны будьте и с глубиной посадки. Рассчитывайте так, чтобы после того, как земля осядет, корневая шейка находилась сразу над грунтом. При глубокой посадке развитие будет медленным, а при поверхностной — дерево просто может лечь от ветра.Не затягивайте слишком сильно веревку, которая связывает деревце и опору, не выбирайте для этой цели тонкие веревки. Следите, чтобы молодая шкурка не повредилась.Сразу после посадки, ветви саженцев нужно обрезать. Примерно на 50-60 см. Это направлено на то, чтобы большую часть питания получали корни, а не крона. На этапе приживания именно это считается важным.При посадке нужен обильный полив. Правильно его проводить, когда корни прикопаны на 10-15, но ямка еще не закрыта до конца. На каждый саженец при посадке используйте по 2 ведра воды.

Если соблюдать эти не очень хитрые правила, то ваши деревца отлично приживут и не доставят особых хлопот.