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О спасённых пьяницах полицейские расскажут их родственникам

О спасённых пьяницах полицейские расскажут их родственникам

Тема: Какие законы вступают в силу


Правоохранители обязаны сообщать гражданам о том, что доставили в больницу их родственника, который находился в общественном месте будучи в сильном подпитии. Это указано в приказе МВД, который вступает в силу 7 ноября.

В полномочия полиции входит оказание первой помощи или доставка в больницу задержанных, которым требуется медицинская помощь. В июле этого года законодательство было дополнено нормой, что о таких случаях правоохранители также должны уведомлять родственников таких граждан. Во исполнение этой нормы МВД уточнило ведомственную инструкцию о доставке в больницы граждан, которые под воздействием алкоголя или наркотиков утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Полицейские должны связаться с родственниками перепившего гражданина в течение 24 часов с того момента, как ему оказали первую помощь. Если связаться с его близкими нет возможности, то все данные передадут в дежурную часть. После этого к поиску родственников подключается ответственный руководящий состав.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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По материалам: pnp.ru

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