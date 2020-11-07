От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)

Вадим Карасев

Мода нулевых возвращается, а вместе с ней и платья с глубоким вырезом на спине, чтобы были видны стринги. Последнее сегодня не такое уж обязательное дополнение к образу, но вот открытая спина явно стала одним из главных трендов в коллекциях весна-лето — 2021.

Серьезную заявку на возвращение фасона представил новый креативный директор Givenchy Мэттью Уильямс — созданное им платье уже примерила и Ким Кардашьян.





Ким Кардашьян в платье GivenchyПлатье из новой коллекции Givenchy

Да и другие дизайнеры не отставали: платья, блузы и даже свитера с открытой спиной были в коллекциях Nina Ricci, Victoria Beckham, Heron Preston, Nanushka и многих других. Одежда с открытой спиной смотрится и элегантно, и чувственно одновременно, явно выигрывая в этом у слишком прямолинейного декольте.

К тому же не стоит забывать, что такое платье способно просто сразить наповал за счет некоторого эффекта неожиданности. Закрытый лиф может быть обманчив — стоит вспомнить лишь забавную сценку из фильма "Высокий блондин в черном ботинке" с Пьером Ришаром и Мирей Дарк.

Кадр из фильма "Высокий блондин в черном ботинке"

Учитывая, что в ближайшее время такие вещи будут на пике моды, предлагаем вспомнить, как звезды носили наряды с открытой спиной, и еще раз убедиться, как это красиво.





Дженнифер Лопес в платье Marchesa, 2009 годПринцесса Диана в платье Catherine Walker, 1985 годШарлиз Терон в платье Gucci, 2004 годСелена Гомес в платье Givenchy, 2015 годХейли Бибер в платье Alexander Wang, 2019 годКейт Бланшетт в платье Jean Paul Gaultier, 2000 годСелин Дион в жакете Dior (креативным директором тогда был Джон Гальяно), 1999 годДиана Крюгер в платье Vionnet, 2011 годЭлизабет Херли, 1999 годЭмили Ратажковски в платье Marc Jacobs, 2018 годЭмили Блант в платье Pamela Roland, 2009 годЭнн Хэтэуэй в платье Armani Privé, 2011 годНиколь Кидман в платье Azzaro, 2005 годТейлор Свифт в платье KaufmanFranco, 2010 годЭмма Стоун в платье Elie Saab, 2015 годРианна в платье Giorgio Armani, 2012 годСкарлетт Йоханссон, 2004 годМиранда Керр в платье Emilio Pucci, 2014 годКейт Хадсон в платье Versace, 2006 годКейт Босуорт в платье Stella McCartney, 2014 годХолли Берри, 2001 годЖизель Бундхен в платье Stella McCartney, 2017 годЗендая в платье Armani Privé, 2019 годХилари Суонк в платье Guy Laroche, 2005 год