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От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)

От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)

Мода нулевых возвращается, а вместе с ней и платья с глубоким вырезом на спине, чтобы были видны стринги. Последнее сегодня не такое уж обязательное дополнение к образу, но вот открытая спина явно стала одним из главных трендов в коллекциях весна-лето — 2021.

Серьезную заявку на возвращение фасона представил новый креативный директор Givenchy Мэттью Уильямс — созданное им платье уже примерила и Ким Кардашьян.


Ким Кардашьян в платье Givenchy
Платье из новой коллекции Givenchy

Да и другие дизайнеры не отставали: платья, блузы и даже свитера с открытой спиной были в коллекциях Nina Ricci, Victoria Beckham, Heron Preston, Nanushka и многих других. Одежда с открытой спиной смотрится и элегантно, и чувственно одновременно, явно выигрывая в этом у слишком прямолинейного декольте.

К тому же не стоит забывать, что такое платье способно просто сразить наповал за счет некоторого эффекта неожиданности. Закрытый лиф может быть обманчив — стоит вспомнить лишь забавную сценку из фильма "Высокий блондин в черном ботинке" с Пьером Ришаром и Мирей Дарк.

Кадр из фильма "Высокий блондин в черном ботинке"

Учитывая, что в ближайшее время такие вещи будут на пике моды, предлагаем вспомнить, как звезды носили наряды с открытой спиной, и еще раз убедиться, как это красиво.


Дженнифер Лопес в платье Marchesa, 2009 год
Принцесса Диана в платье Catherine Walker, 1985 год
Шарлиз Терон в платье Gucci, 2004 год
Селена Гомес в платье Givenchy, 2015 год
Хейли Бибер в платье Alexander Wang, 2019 год
Кейт Бланшетт в платье Jean Paul Gaultier, 2000 год
Селин Дион в жакете Dior (креативным директором тогда был Джон Гальяно), 1999 год
Диана Крюгер в платье Vionnet, 2011 год
Элизабет Херли, 1999 год
Эмили Ратажковски в платье Marc Jacobs, 2018 год
Эмили Блант в платье Pamela Roland, 2009 год
Энн Хэтэуэй в платье Armani Privé, 2011 год
Николь Кидман в платье Azzaro, 2005 год
Тейлор Свифт в платье KaufmanFranco, 2010 год
Эмма Стоун в платье Elie Saab, 2015 год
Рианна в платье Giorgio Armani, 2012 год
Скарлетт Йоханссон, 2004 год
Миранда Керр в платье Emilio Pucci, 2014 год
Кейт Хадсон в платье Versace, 2006 год
Кейт Босуорт в платье Stella McCartney, 2014 год
Холли Берри, 2001 год
Жизель Бундхен в платье Stella McCartney, 2017 год
Зендая в платье Armani Privé, 2019 год
Хилари Суонк в платье Guy Laroche, 2005 год
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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