От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)
Мода нулевых возвращается, а вместе с ней и платья с глубоким вырезом на спине, чтобы были видны стринги. Последнее сегодня не такое уж обязательное дополнение к образу, но вот открытая спина явно стала одним из главных трендов в коллекциях весна-лето — 2021.
Серьезную заявку на возвращение фасона представил новый креативный директор Givenchy Мэттью Уильямс — созданное им платье уже примерила и Ким Кардашьян.
Да и другие дизайнеры не отставали: платья, блузы и даже свитера с открытой спиной были в коллекциях Nina Ricci, Victoria Beckham, Heron Preston, Nanushka и многих других. Одежда с открытой спиной смотрится и элегантно, и чувственно одновременно, явно выигрывая в этом у слишком прямолинейного декольте.
К тому же не стоит забывать, что такое платье способно просто сразить наповал за счет некоторого эффекта неожиданности. Закрытый лиф может быть обманчив — стоит вспомнить лишь забавную сценку из фильма "Высокий блондин в черном ботинке" с Пьером Ришаром и Мирей Дарк.
Кадр из фильма "Высокий блондин в черном ботинке"
Учитывая, что в ближайшее время такие вещи будут на пике моды, предлагаем вспомнить, как звезды носили наряды с открытой спиной, и еще раз убедиться, как это красиво.