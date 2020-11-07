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Памфилова охарактеризовала предстоящую кампанию по выборам в Госдуму

Памфилова охарактеризовала предстоящую кампанию по выборам в Госдуму
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что следующая избирательная кампания по выборам в Госдуму IX созыва будет очень сложной.

"Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную думу, но там еще много разного рода кампаний будет", – заявила Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Слова главы ЦИК приводит РИА Новости.

Выборы в Госдуму состоятся осенью 2021 года.


сообщало, что глава ЦИК России оценила памятник-пень в свою честь в Вологде.
# Политика
По материалам: ria.ru

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