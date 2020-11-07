Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина

Влада Некрасова

В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку.

Ранее об этом писали некоторые зарубежные СМИ. Как утверждали журналисты, это связано с болезнью Путина или просьбами семьи.





"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. <...> У президента все хорошо, здоровье отменное", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента.