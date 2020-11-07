Песков опроверг сообщения СМИ о болезни Путина
Сегодня, 16:30 Влада Некрасова
В Кремле опровергли сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку.
Ранее об этом писали некоторые зарубежные СМИ. Как утверждали журналисты, это связано с болезнью Путина или просьбами семьи.
"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. <...> У президента все хорошо, здоровье отменное", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента.
По материалам: ria.ru