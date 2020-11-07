PlayStation 5 в день выхода не будут продавать в розничных магазинах
Сегодня, 00:40 Алексей Вольцев
Sony объявила, что PlayStation 5 в день выхода можно будет приобрести только в интернет-магазинах, поскольку в рознице продажи начнутся позже.
«Чтобы обезопасить наших игроков, поставщиков и сотрудников от коронавируса, сегодня мы подтверждаем, что в день поступления PS5 в продажу 19 ноября консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах наших партнеров», - говорится в заявлении.
Компания призывает отказаться от планов посещать магазины и уж тем более занимать в них очередь «в надежде приобрести PS5». Лучше оставаться дома и сделать заказ через интернет.
Пока неизвестно, смогут ли оформившие предварительный заказ с самовывозом забрать консоль в магазине. Судя по всему, это уже зависит от самой торговой площадки.
«Игроки, оформившие предзаказ консоли в магазине розничной торговли, смогут получить ее в соответствии с протоколами безопасности продавца. Свяжитесь с продавцом, чтобы узнать подробности о том, как получить консоль», - подчеркнул в Sony.
По материалам: gogetnews.info