PlayStation 5 в день выхода не будут продавать в розничных магазинах

Алексей Вольцев

Sony объявила, что PlayStation 5 в день выхода можно будет приобрести только в интернет-магазинах, поскольку в рознице продажи начнутся позже.Компания призывает отказаться от планов посещать магазины и уж тем более занимать в них очередь «в надежде приобрести PS5». Лучше оставаться дома и сделать заказ через интернет.Пока неизвестно, смогут ли оформившие предварительный заказ с самовывозом забрать консоль в магазине. Судя по всему, это уже зависит от самой торговой площадки.