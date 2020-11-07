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Полезные изделия из крышек от бутылок

Полезные изделия из крышек от бутылок

Все люди покупают продукцию в бутылках. Это может быть что угодно, молоко, кефир, газированная вода, сиропы и многое другое. Но все ли знают, что из крышек от этих бутылок можно сделать много прекрасных и полезных вещей. Это подставки под горячее, вазы под фрукты или хлеб, корзины для белья и даже мебель.

Все, что нам понадобится это крышки и горячий клей.

Ход работы


Сначала нужно определиться, что хотим сделать. Если это будет ваза под фрукты, то дно можно сделать из больших крышек, а края из маленьких. Для этого нужно собрать крышки одинакового размера, а лучше и цвета. Но и разноцветные тоже подойдут.
Складываем крышечки по кругу или квадрату, смотря какую форму выбрали и начинаем склеивать их между собой. После того как дно готово, начинаем поднимать боковые стороны.
Первый ряд просто склеиваем крышки между собой.
Второй ряд делаем в зависимости от того, какое изделие должно получиться, если прямое, то также склеиваем крышки между собой и приклеиваем к первому ряду в шахматном порядке. Если же изделие должно получиться трапециевидным, то во второй ряд добавляем одну крышку и приклеиваем его к первому чуть дальше от центра.
Так продолжаем клеить, пока не достигнем нужной высоты.


Из тех же крышек можно сделать замечательное панно на стену в кухне. Нужно просто подобрать цвета крышек или выбрать просто однотонные. Выложить такое панно можно сначала на столе или на полу. Затем склеить. А уже после того, как клей высох просто повесить изделие на стену. Какое панно сделать зависит от фантазии автора.

Эти изделия будут неповторимым шедевром.

# Интересное
По материалам: planktons

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