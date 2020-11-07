Польша ужесточает карантин в связи с ростом инфицированных Covid-19

Вадим Карасев

В Польше вступил в силу частичный карантин из-за значительного роста в стране случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

В стране с сегодняшнего дня закрыты учреждения культуры, магазины в ТЦ за исключением продовольственных и аптек, а также пунктов обслуживания. Однако в работающих магазинах будет ограничено число посетителей.

Гостиницы будут доступны только для путешествующих по рабочей необходимости. Хостелы можно заполнять жителями только из расчета - один человек на 15 кв. метров площади.

Кроме того, жителям Польши посоветовали гражданам не выходить из дома без острой необходимости. В особенности это касается людей старше 70 лет - им будут доставлять продукты и лекарства волонтеры.

Как писал Ruposters, с сегодняшнего дня на общенациональный карантин из-за COVID-19 ушла Греция. Ограничения будут действовать три недели по согласованию с главой экспертного совета, инфекционистом Сотирисом Циодрасом.