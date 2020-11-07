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После обстрела в Харькове МВД обратилось к азербайджанской и армянской диаспорам

После обстрела в Харькове МВД обратилось к азербайджанской и армянской диаспорам

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Сотрудники Нацполиции будут охранять официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Решение принято после того, как в Харькове неизвестные обстреляли здание Почетного консульства Азербайджана.


«Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу», — призвал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, ночью 7 ноября в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих злоумышленников.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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