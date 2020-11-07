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Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета

Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета
Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Документ учитывает поручения президента и правительства, замечания и предложения Госдумы, Счетной палаты, главных распорядителей бюджетных средств.

Теперь пакет поправок направят в Госдуму. На прошлой неделе депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении, второе запланировано на 24 ноября.


Михаил Мишустин на заседании правительства, предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств бюджета и позволят обеспечить поддержку людей и экономики.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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