Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета
Сегодня, 16:40 Лидия Мартынова
Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Документ учитывает поручения президента и правительства, замечания и предложения Госдумы, Счетной палаты, главных распорядителей бюджетных средств.
Теперь пакет поправок направят в Госдуму. На прошлой неделе депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении, второе запланировано на 24 ноября.
Михаил Мишустин на заседании правительства, предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств бюджета и позволят обеспечить поддержку людей и экономики.
По материалам: ria.ru