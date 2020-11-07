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Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе

Правительство одобрило поправки к проекту изменений в Налоговом кодексе
Правительство России одобрило поправки к проекту федерального закона об изменениях в Налоговом кодексе РФ, сообщается на сайте кабмина.


"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №1022670-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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