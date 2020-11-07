Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем

Лидия Мартынова

. На территории реорганизуемой промзоны "Коровино" будут построены только объекты общественного и производственного назначения, изменение условий договора с застройщиком невозможно, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров.

Ранее в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ), в рамках которого будет реорганизована производственная зона "Коровино" на севере столицы. Победителем аукциона стала компания "Интеко", стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит 201,2 миллиона рублей.