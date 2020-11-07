Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США

Анастасия Иванова

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность распада США и гражданской войны на территории страны.





"В последнее время стало модным рассуждать о близком крахе США как государства, их "расколе на две страны", гражданской войне и т.п. Не будет ни первого, ни второго, ни третьего", — написал парламентарий в телеграме.

По мнению Пушкова, сравнения с временами гражданской войны в XIX века некорректны, и сейчас нет ни одного признака надвигающегося вооруженного конфликта.

"Для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана с разными целями, идеологией и диаметрально противоположными проектами развития. Такой ситуации радикального конфликта в США нет", — заявил сенатор.

Тем не менее Пушков указал, что ситуация с президентскими выборами ослабила Соединенные Штаты.