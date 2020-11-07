Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили ситуацию в Карабахе

Алексей Вольцев

Вечером 7 ноября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обстоятельно обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта.

«Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин 8 октября обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. До этого президент России провёл серию телефонных разговоров с главами Армении и Азербайджана. Также в Москву были приглашены главы МИД двух закавказских республик для проведения консультаций. Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на следующий день прибыли в российскую столицу. Переговоры в трёхстороннем формате, с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, длились почти 11 часов и завершились принятием документа. Были достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, которые, однако, до сих пор не соблюдаются.