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Путин и Макрон заинтересованы в углублении сотрудничества в борьбе с COVID-19

Путин и Макрон заинтересованы в углублении сотрудничества в борьбе с COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу высказали заинтересованность в углублении сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с COVID-19, «включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин».

Как сообщала ранее «Парламентская газета», во Всемирной организации здравоохранения 3 ноября заявили, что мир переживает критический этап пандемии коронавируса. Многие страны вновь переходят на карантинный режим. Вторая волна эпидемии накрыла планету аккурат под годовщину своего существования. Новый вирус оказался настолько коварным и опасным, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию «пятым всадником апокалипсиса», а борьбу с ним — переломным моментом для человечества, сравнимым с 1945 годом, когда завершилась Вторая мировая война и была создана Организация Объединённых Наций.

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По материалам: pnp.ru

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