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Путин посвятил Макрона в усилия России по прекращению войны в Карабахе

Путин посвятил Макрона в усилия России по прекращению войны в Карабахе

По инициативе французской стороны сегодня, 7 ноября, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон была подчёркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха выражена серьёзная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и всё более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии. Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтверждён обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В ходе обмена мнениями по проблематике внутриукраинского урегулирования главы двух государств акцентировали необходимость неукоснительного выполнения минского «Комплекса мер» и всех договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», в том числе на парижском саммите 2019 года.

Отмечена также близость позиций и оценок России и Франции по ситуации в Ливии. Путин и Макрон высказались в пользу активизации усилий с целью скорейшей нормализации обстановки в этой североафриканской стране.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин», — проинформировали в Кремле.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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