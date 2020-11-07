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Рязанская область получила рекордный урожай масличных культур

Рязанская область получила рекордный урожай масличных культур
Аграрии Рязанской области получили рекордный урожай масличных культур, собрав с полей региона более 350 тысяч тонн, сообщает облправительство.

Аграриев региона с рекордным урожаем масличных культур поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Агропромышленный комплекс региона продолжает уверенный рост. В этом году был побит рекорд по урожаю зерновых, намолочено 2 миллиона 745 тысяч тонн зерна, при этом продолжается уборка кукурузы на зерно. Теперь по предварительным итогам уборочной кампании достигнут еще один наивысший результат – собран рекордный урожай масличных культур. Получено более 350 тысяч тонн, это самый высокий показатель за всю историю рязанского земледелия", - говорится в поздравительной телеграмме губернатора.

Любимов поблагодарил работников сельского хозяйства за профессионализм, добросовестный и самоотверженный труд, высокую самоотдачу и пожелал новых достижений, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Рязанской области.

"Вами гордятся жители региона! Уверен, что вы продолжите также успешно выполнять поставленные перед отраслью задачи. Правительство региона со своей стороны приложит необходимые усилия для того, чтобы поддержка аграрного комплекса была эффективной и своевременной", – говорится в телеграмме главы области.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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