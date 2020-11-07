Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
Сегодня, 14:40 Алексей Вольцев
Россия выдала Италии злоумышленница, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана (Райляна) (Ion Railean) для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru