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Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии

Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
Россия выдала Италии злоумышленница, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.


"Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана (Райляна) (Ion Railean) для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений", - говорится в сообщении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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