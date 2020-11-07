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Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт

Мошенники изобрели новый эффективный способ для кражи денег с банковских карт россиян. С этой целью они даже использовали кадры пресс-конференции правительства РФ.

Подробности о новом «методе» журналистам сообщила 7 ноября эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Она рассказала, что злоумышленники смонтировали и распространили в социальных сетях фейковый ролик, используя фрагменты выступлений членов Кабмина. Среди них оказались министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минцифры Максут Шадаев, а также глава ФНС Даниил Егоров.

Начинается ролик с кадров из новостного выпуска, а заканчивается объяснениями, как узнать о якобы положенных россиянам выплатах и их получении.

В комментариях к видео прикреплена ссылка, которая ведет на сайт, имитирующий страницы госорганов. Там людей просят ввести личные данные и номер банковской карты. Шумакова предупредила, что если это сделать, то можно лишиться средств на карте.

«Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — добавила она.

Ссылка на ролик приходит в SMS, мессенджерах или по электронной почте, а также может публиковаться на сторонних сайтах. Реклама содержит данные о «пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС».

Эксперт призвала россиян проявлять бдительность и не переходить по данной ссылке, так как это — ловушка.

Ранее ИА Newstes сообщало, что крупнейшие российские банки предупредили о рисках мошенничества во внесудебном банкротстве после упрощения этой процедуры для граждан.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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