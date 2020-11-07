Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов

Алексей Вольцев

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в рамках инновационных проектов, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.

Согласно сообщению, господдержка предоставляется на проведение НИОКР по современным технологиям для создания конкурентоспособной промышленной продукции. Претенденты на субсидии отбираются по конкурсу, с каждым заключается соглашение. Если компания не выполняет закреплённые в нём обязательства, субсидия подлежит возврату.