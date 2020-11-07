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Саакашвили обвинил власти Грузии в раздувании ковид-статистики

Саакашвили обвинил власти Грузии в раздувании ковид-статистики

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность в том, что цифры по ковид-статистике искусственно раздуваются властями страны для того, чтобы «закрыть страну и народ не вернул украденные выборы».

«Мы все должны позаботиться о „короне“, конечно, мы должны соблюдать все санитарные нормы, но я уверен, что сейчас цифры искусственно раздуваются, чтобы закрыть страну и народ не вернул украденные выборы. Поэтому акции протеста по всей стране должны продолжаться с соблюдением всех норм. Они локдауном должны закрывать не нас, а мы должны закрыть их незаконную деятельность», — написал Михаил Саакашвили в «Фейсбуке».

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране необходимо ввести больше точечных ограничений.

«На фоне эпидемии все европейские страны ввели в некоторых местах очень строгие, а в некоторых случаях относительно мягкие точечные ограничения. Мы также придерживаемся этой стратегии, в отличие от весны, когда были полные локдауны. Страна постепенно вводит точечные ограничения, однако существует еще большая потребность в их введении. Координационный совет сегодня снова обсудил это, и я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — сказал Гамкрелидзе после заседания.

ИА Newstes сообщало, что эпидемиологическая ситуация в Грузии начала резко ухудшаться с начала сентября. За минувшие сутки в Грузии были клинически подтверждены 2 775 новых случаев заражения коронавирусом. 22 пациента скончались, 3 560 вылечились. По информации специального сайта правительства Грузии Stopcov.ge, общее число инфицированных составляет 51 993 человека (14 525 активных случаев), 37 019 вылечились, 423 человека скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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