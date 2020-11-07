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Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского

Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского
Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского прошла в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, в субботу, 7 ноября, в день 79-летия с момента проведения военного парада 1941 года в Куйбышеве в Самарской области проходят мероприятия в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти".

# Россия
По материалам: ria.ru

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