Самаре передали панно с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского

Лидия Мартынова

Торжественная церемония вручения Самаре мемориального панно в честь Парада Победы 1945 года с изображением маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского прошла в субботу, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, в субботу, 7 ноября, в день 79-летия с момента проведения военного парада 1941 года в Куйбышеве в Самарской области проходят мероприятия в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти".