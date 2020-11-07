Шойгу восемь лет на боевом посту: Российская армия прошла проверку Сирией

Анастасия Иванова

Указ о назначении Сергея Шойгу министром обороны был подписан 6 ноября 2012 года. За прошедшие восемь лет Российская армия под его руководством прошла огромный путь, который охватил масштабные программы социальной поддержки военнослужащих и поступления в войска современного вооружения, проведение крупных международных форумов и учений, а также антитеррористическую операцию в Сирии. В Минобороны РФ подвели итоги 2020 года и отметили своеобразный юбилей главы ведомства Сергея Шойгу, передаёт сегодня, 6 ноября, телеканал «Звезда».

Ровно месяц назад, 6 октября 2020 года, в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Уже сегодня в боевом составе ВС РФ имеется внушительное количество новейших комплексов и систем, у ряда которых полноценных аналогов нет в мире. К примеру, отметил Шойгу в документальном фильме о нём на ТК «Звезда», это получившие мировую известность благодаря точным ударам по террористическим группировкам в Сирии высокоточные крылатые ракеты «Калибр» и менее известные, но не менее точные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, гиперзвуковые «Кинжалы», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», лазерные «Пересветы», стратегические «Авангарды».

Высокими темпами проходит перевооружение войск. С 2012 года на начало 2020 года в Стратегических ядерных силах (СЯС) доля современного вооружения, военной и специальной техники увеличилась с 37 до 82 процентов, в том числе в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) с 42 до 76 процентов, а возможности наземных СЯС по преодолению эшелонированной системы ПРО противника возросли на 59%. В результате по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5%.

Качественно новые возможности Вооружённых сил России были продемонстрированы в Сирийской Арабской Республике, где с 2015 года находится российская группировка войск, выступающая гарантом сохранения мира и стабильности в этой стране. Всего в Сирии было апробировано 359 образцов современного вооружения. В боевой работе проверены вертолёты Ми-28НМ, беспилотники «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения многоцелевого истребителя Су-57.

В местах дислокации российской группировки войск в Сирии в короткие сроки была развёрнута современная военная и социальная инфраструктура. В 2019 году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищённые укрытия для оперативно-тактической авиации. На военно-морской базе в сирийском Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса. Авиабаза «Хмеймим» и база ВМФ в порту Тартуса, по оценке президента России Владимира Путина, являются надёжными гарантами сохранения мира и стабильности в Сирии.

Руководители соединений и объединений Российской армии всех уровней прошли обкатку в Сирии в условиях современных боевых действий, отметил Шойгу.

«Все командиры полков, командиры дивизий, армий, все командующие округами, все начальники штабов, все начальники служб — все прошли через Сирию за это время», — сказал министр.

Также была проверена и отечественная система военного образования, отметил Шойгу.

«Мы проверили нашу систему образования — так ли учим и тому ли учим», — добавил он.

Напомним, военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по просьбе президента арабской республики Башара Асада началась 30 сентября 2015 года. По данным Министерства обороны РФ, за прошедшие пять лет в Сирии было уничтожено более 130 тыс. террористов. «По результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 тыс. 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4,1 тыс. топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. боевиков из РФ и стран СНГ», — сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе активной фазы операции, которая продолжалась с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года, освобождены ключевые сирийские города, включая Тадмор (Пальмира), Алеппо и Дейр-эз-Зор. Правительство президента Башара Асада восстановило контроль над 88% территории страны, в то время как до начала антитеррористической операции России в САР под контролем Дамаска находилось менее 10% территории арабской республики.

В соответствии с российско-сирийским соглашением, подписанным в 2015 году, и протоколом к нему от 18 января 2017 года, власти Сирии обязались передать для размещения российской авиационной группировки на 49 лет территорию, на которой находится аэродром Хмеймим, и расположенные на ней объекты недвижимости. Кроме того, российские военные используют, — в том числе для доставки грузов на вспомогательных и боевых кораблях, — сирийский порт Тартус на Средиземном море. Здесь, в соответствии с другим соглашением, размещается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. По условиям этого соглашения власти Сирии передали в пользование российских военных на 49 лет береговую зону и акваторию в районе порта Тартус, а также ряд объектов недвижимости.