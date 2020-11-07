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СМИ: Байден одержал победу над Трампом на президентских выборах

СМИ: Байден одержал победу над Трампом на президентских выборах

Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден (был вице-президентом с 2009 по 2017 год) одержал победу на выборах главы государства, набрав 273 голоса выборщиков, прогнозируют телеканал CNN, агентство AP и телекомпания NBС. 

Для победы над действующим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом ему требуются 270 голосов выборщиков. Согласно данным CNN, Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, он у него теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа — 213.  

Ранее Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». В частности, его штаб уже подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии. Аналогичные иски были поданы в Пенсильвании и Мичигане.  По данным CNN, штаб Трампа готов вовсе потребовать пересчёта голосов в Джорджии, если республиканец проиграет в этом штате. Сделать это можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Также глава государства рассматривает возможность попытаться доказать в Верховном суде, что уже поданные бюллетени не должны подсчитываться. Незадолго до выборов Трамп называл голосование по почте «одной из самых огромных неловкостей в истории» США. 

Подсчёт голосов проходил на фоне протестов в некоторых штатах. В частности, как сообщал ТАСС, толпа протестующих собиралась  в Финиксе у избирательного центра округа Марикопа (штат Аризона).  Протесты проходили и в центре Нью-Йорка — в  Вашингтон-сквере. 

Сообщалось, что агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США не выявило признаков внешнего вмешательства в выборы.  Наблюдатели от ОБСЕ в целом положительно оценили ход голосования. В организации также отметили, что в 44 американских штатах были поданы уже более 400 связанных с выборами судебных исков. Подчёркивается, что это является беспрецедентным для США.

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По материалам: pnp.ru

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