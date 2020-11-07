СМИ: Российская авиация нанесла удары по террористам на юге Идлиба

Лидия Мартынова

Источники базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) сообщают сегодня, 7 ноября, о новых массированных ударах российской авиации на северо-западе арабской республики. С утра субботы самолёты ВКС России были замечены в небе над Идлибом, местные источники SOHR насчитали по меньшей мере семь авиаударов в районах Шенану, Фреке, Сарджа и Баянин в горном регионе Джебель аз-Завия в южной части Идлиба. Данных о потерях в живой силе со стороны действующих здесь террористических группировок пока нет.

26 октября SOHR задокументировала гибель 78 боевиков «Файлак аш-Шам» в результате удара российской авиагруппы по лагерю этой протурецкой группировки в районе Джебель эль-Двейла к северо-западу от административного центра провинции Идлиб.

Другие источники, в частности агентства Al-Masdar News, указывали на более внушительные потери в рядах поддерживаемой Анкарой группировки — до 200 человек.

На момент воздушного рейда в лагере находилось более 180 боевиков «Файлак аш-Шама».

Как сообщало ИА Newstes, поддерживаемые Турцией группировки предприняли в конце октября попытку масштабного наступления на позиции сирийской армии в Большом Идлибе (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия). По данным агентства Al-Masdar News в провинции Латакия, 27 октября протурецкие боевики выпустили десятки ракет по городам и сёлам в Идлибской зоне деэскалации. Указывалось, что хотя обстрел носил массированный характер, он не привёл к большим потерям в рядах правительственных войск. Нападение стало ответом боевиков на удары ВКС России по лагерю группировки «Файлак аш-Шам» в провинции Идлиб.