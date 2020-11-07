Совершенно голую экс-солистку "ВИА Гры" засняли валяющейся посреди мусора с тиной на лобке
31-летняя Ева Бушмина опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное фото. На снимке бывшая солистка группы "ВИА Гра" предстала совершенно голой.
Украинская певица Layah, она же Ева Бушмина и Яна Швец, позирует на снимке без лифчика и трусов среди кучи пластикового мусора, выброшенного на пляж прибоем.
При этом интимные места экс-солистки группы "ВИА Гра" прикрывает морская тина зеленого цвета. "Из-за нашей пластиковой помойки", - подписала снимок Швец.
Судя по всему, таким образом Ева Бушмина решила привлечь внимание поклонников к проблемам экологии. Фанаты звезды оценили ее старания.
"Шедевр ты", "Как перестать таращиться на эти мышцы спины?", "Очень красиво! Но не показывайте это фото Рен ТВ. А то возьмут эти фото, как доказательство существования русалок", "Прям как Лору Полмер в пластиковом пакете на берег вынесло", "Ой, как красивоо", - пишут подписчики певицы.
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