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Совершенно голую экс-солистку "ВИА Гры" засняли валяющейся посреди мусора с тиной на лобке

Совершенно голую экс-солистку "ВИА Гры" засняли валяющейся посреди мусора с тиной на лобке

31-летняя Ева Бушмина опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное фото. На снимке бывшая солистка группы "ВИА Гра" предстала совершенно голой.

Украинская певица Layah, она же Ева Бушмина и Яна Швец, позирует на снимке без лифчика и трусов среди кучи пластикового мусора, выброшенного на пляж прибоем.

При этом интимные места экс-солистки группы "ВИА Гра" прикрывает морская тина зеленого цвета. "Из-за нашей пластиковой помойки", - подписала снимок Швец.

Судя по всему, таким образом Ева Бушмина решила привлечь внимание поклонников к проблемам экологии. Фанаты звезды оценили ее старания.

"Шедевр ты", "Как перестать таращиться на эти мышцы спины?", "Очень красиво! Но не показывайте это фото Рен ТВ. А то возьмут эти фото, как доказательство существования русалок", "Прям как Лору Полмер в пластиковом пакете на берег вынесло", "Ой, как красивоо", - пишут подписчики певицы.

Как писал NEWSTES, ранее Вера Брежнева шокировала поклонников своим внешним видом. Звезда продемонстрировала, как выглядит без макияжа и фотошопа.

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По материалам: uposters.ru

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