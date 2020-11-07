Связан с Навальным. В Омской области представили нового главу Минздрава

Анастасия Иванова

Министерство здравоохранения Омской области возглавит Александр Мураховский, который был главврачом городской больницы скорой помощи №1 в Омске, куда в августе госпитализировали блогера Алексея Навального, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Пост министра здравоохранения Омской области освободился 4 ноября, когда после инцидента со "скорыми" в отставку была отправлена Ирина Солдатова.

"По решению губернатора Омской области этот пост займет Александр Мураховский. Кандидатура главного врача БУЗОО "Городская клиническая больница №1 имени А.Н.Кабанова согласована с руководством министерства здравоохранения Российской Федерации. Александр Мураховский назначен на должность министра здравоохранения региона. Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение", – отметили в пресс-службе правительства региона.

Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, которых в течение 10 часов отказывались принимать в больницах из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.

После этого случая Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку.

Реагируя на ситуацию, Александр Бурков отстранил от работы областного замминистра здравоохранения, отвечавшую за оказание скорой помощи. Как отметил тогда губернатор в соцсетях, главная задача – делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.

Ирина Солдатова была назначена на пост министра здравоохранения Омской области 2 апреля 2020 года, в период начала пандемии коронавируса.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Минздраве рекомендовали выдавать препараты от COVID без визита в аптеку.