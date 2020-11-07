System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении

Алексей Вольцев

. Легенды альтернативного металла (у всех музыкантов армянские корни) воссоединились и впервые за 15 лет записали две песни, чтобы привлечь внимание к ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает NME.

Композиции "Protect the land” (видео) и "Genocidal Humanoidz" (пока только в аудио-версии) сочинил и спродюсировал гитарист группы Дарон Малакян.

Все доходы от скачиваний треков будут перечислены в Фонд помощи Армении.

Клип "Protect the land", в котором есть съемки протестов и боев в Арцахе, басист группы Шаво Одаджян прокомментировал следующим образом: "Я хотел показать единение нашего народа во всем мире, все мы боремся за одно общее дело".

Барабанщик Джон Долмян рассказал, что как группа воссоединилась для работы над песнями: "Я всем написал: "Неважно, что мы чувствуем и что произошло между нами раньше, все эти эмоции нам нужно отставить в сторону, потому что текущая ситуация больше, чем System of a down и все мы вместе взятые… нам нужно как-то поддержать свою нацию".

Вокалист Серж Танкян назвал агрессию в отношении армянского народа в Арцахе со стороны Турции и Азербайджана нарушением прав человека и военным преступлением.

Шаво Одаджян поделился, что музыканты с удовольствием вновь вместе работали в студии, как будто не было никакого перерыва.