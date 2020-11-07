Трамп настаивает на фальсификации выборов в ряде штатов

Анастасия Иванова

Действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое отставание на выборах и продолжает настаивать на том, что результаты голосования в ряде штатов были незаконно изменены.

Об этом глава государства написал в своем Twitter, указав, что особые претензии у него имеются к выборам в штате Пенсильвания.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал президент.

Он также заявил, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.

Как сообщало ИА Newstes, давление республиканцев во главе с Трампом уже принесло свои плоды — накануне Верховный суд США постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, пришедшие после дня выборов.

Власти штата отрицают свое участие в фальсификации и утверждают, что исполнение вердикта ВС никак не отразится на результатах голосования.

При этом на стороне демократов продолжают активно выступать администраторы ведущих социальных сетей. Так в Twitter многие сообщения президента оказались заблокированы, под предлогом того, что они содержат «спорный контент». При этом посты Байдены и его штаба не блокируются.