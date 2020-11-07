Трамп настаивает на фальсификации выборов в ряде штатов
Действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое отставание на выборах и продолжает настаивать на том, что результаты голосования в ряде штатов были незаконно изменены.
Об этом глава государства написал в своем Twitter, указав, что особые претензии у него имеются к выборам в штате Пенсильвания.
Он также заявил, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.
Как сообщало ИА Newstes, давление республиканцев во главе с Трампом уже принесло свои плоды — накануне Верховный суд США постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, пришедшие после дня выборов.
Власти штата отрицают свое участие в фальсификации и утверждают, что исполнение вердикта ВС никак не отразится на результатах голосования.
При этом на стороне демократов продолжают активно выступать администраторы ведущих социальных сетей. Так в Twitter многие сообщения президента оказались заблокированы, под предлогом того, что они содержат «спорный контент». При этом посты Байдены и его штаба не блокируются.