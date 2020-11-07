Умер Михаил Жванецкий

Вадим Карасев

Как сообщил телеканал "Дождь", на 87-м году жизни скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Информацию о его смерти "Дождю" подтвердили близкие писателя, а также его директор.

Причины его смерти пока не сообщаются. В прошлом месяце Жванецкий ушел со сцены, решив прекратить выступления из-за своего возраста, как отметил его представитель Олег Сташкевич. Однако о проблемах со здоровьем у сатирика при этом не сообщалось.

Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек,

— написала Ксения Собчак.





На известие о смерти Жванецкого отреагировала и Алла Пугачева, которая назвала его гением.

Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце,

— написала она.





Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Высшее образование он получил в Одесском институте инженеров морского флота по специальности "инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов".

На сцену он попал благодаря случайному знакомству с Аркадием Райкиным, который приехал на гастроли в Одессу в 1963 году. Райкину понравились произведения Жванецкого, и он предложил ему должность заведующего литературной частью Ленинградского театра миниатюр.

Их сотрудничество продолжалось несколько лет, а потом Жванецкий стал выступать и в других театрах.

За свою жизнь Михаил Жванецкий написал больше десятка книг. Он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней и многими другими государственными наградами и носил почетное звание "Народный артист Российской Федерации".





У Михаила Жванецкого остались жена и пятеро (по некоторым данным, шестеро) детей от разных браков. Редакция выражает соболезнования родным и близким писателя.